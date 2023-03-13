Юные хоккеисты брянского «Спартака» выиграли свой первый матч

Детская хоккейная команда брянского «Спартака» выиграли свой первый матч. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Детская хоккейная команда появилась в Брянском городском спортивном комбинате «Спартак». В неё вошли мальчишки 2014-2016 годов рождения.

Юные спартаковцы дебютировали в областных хоккейных соревнованиях в Трубчевске. Свой первый матч они проиграли ребятам из местного клуба. Матч закончился со счётом 9:8.

Следующая встреча в Почепе с хозяевами поля закончилась победой «Спартака». Матч завершился со счётом 10:3.