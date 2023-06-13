Юным брянцам вручили паспорта в День России

Шести юным брянцам полицейские вручили первые паспорта в День России. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В Майском парке в День России прошёл праздник. Во время концерта на летней эстраде первые паспорта гражданина Российской Федерации получили шесть подростков. Недавно им исполнилось 14 лет.

Документы ребятам вручили начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 1 УМВД России по городу Брянску подполковник полиции Оксана Бугаёва и глава Бежицкой городской администрации Татьяна Гращенкова. Также юные участники церемонии получили издание Конституции России, флажок и ленту-триколор.