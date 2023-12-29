Юных брянцев из Анапы встретили Дед Мороз со Снегурочкой

Юных брянцев после отдыха в Анапе встретили Дед Мороз со Снегурочкой от фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Из лагеря в Анапе вернулись ребята, чьи родные находятся в зоне спецоперации. Вместе с родителями детей встречали Дед Мороз и Снегурочка. В роли последней выступила замруководителя брянского отделения фонда «Защитники Отечества» Елена Маслова.

Ребятам подарили сладости. А каждой семье вручили живую новогоднюю ёлку.

«Благодарность за подарки и елочки! Наша будет радовать большое количество людей в воинской части нашего папы!» — сказала мама одного из ребят.