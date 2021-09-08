За 20 миллионов рублей в Брянске отремонтировали переулок Металлистов

На участке протяженностью полкилометра отремонтировали дорогу и установили фонари.

В Бежицком районе Брянска завершили ремонт переулка Металлистов. Работы на полукилометровом участке от улицы Комсомольской до улицы Болховской велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает мэрия, на переулке выполнили полный комплекс работ. Здесь уложили новый асфальт, установили новые дорожные знаки и около двух десятков опор освещения со светодиодными фонарями, обновили тротуар с пандусами, нанесли разметку. У детского сада оборудовали дополнительные парковочные карманы, на обочинах посеяли газонную траву.

Также на переулке Металлистов построили ливневую канализацию. Ее проложили на участке протяженностью около 300 метров.

Ремонт обошелся в 20 миллионов рублей. В течение пяти лет дорога будет находиться на пятилетней гарантии. Подрядчику – ЗАО «Брянское ППЖТ» – предстоит устранять выявленные недостатки за свой счет.