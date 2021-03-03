За год более 60 сирот нашли новые семьи в Брянске

Приемные родители проходят специальное обучение.

В 2020 году в Брянске без попечения родителей остались 83 ребенка. Более 60 из них уже обрели новые семьи.

Об этом сообщила председатель городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Ольга Иванова. По ее словам, к январю 2021 года на учёте в городском органе опеки и попечительства состоял 891 сирота. Из них 858 детей сейчас воспитываются в замещающих семьях. 33 ребенка находятся на полном государственном обеспечении.

Для тех, кто хочет взять детей на воспитание, проводят специальное обучение. В прошлом году его прошли 80 человек. Часть из них уже взяли детей в свою семью.

На социальные выплаты приемным семьям в 2020-м израсходовали 77,9 миллиона рублей.