За год более 60 сирот нашли новые семьи в Брянске
Приемные родители проходят специальное обучение.
В 2020 году в Брянске без попечения родителей остались 83 ребенка. Более 60 из них уже обрели новые семьи.
Об этом сообщила председатель городского комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Ольга Иванова. По ее словам, к январю 2021 года на учёте в городском органе опеки и попечительства состоял 891 сирота. Из них 858 детей сейчас воспитываются в замещающих семьях. 33 ребенка находятся на полном государственном обеспечении.
Для тех, кто хочет взять детей на воспитание, проводят специальное обучение. В прошлом году его прошли 80 человек. Часть из них уже взяли детей в свою семью.
На социальные выплаты приемным семьям в 2020-м израсходовали 77,9 миллиона рублей.
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