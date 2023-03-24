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Брянские контрактники получат по 200 тысяч рублей

2023, 24 марта 12:31 Общество
Брянские контрактники получат по 200 тысяч рублей
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Брянские контрактники в этом году получат по 200 тысяч рублей из областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

На заседании Брянской областной думы депутаты поддержали проект закона, внесенный главой региона «О дополнительной мере социальной поддержки гражданам Российской Федерации, поступившим на военную службу по контракту о прохождении военной службы». Согласно документу граждане, заключившие на территории региона контракт о прохождении военной службы и направленные в части до конца 2023 года получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Деньги начислят из областного бюджета. 

Мера поддержки касается и брянских росгвардейцев. Управление Росгвардии по Брянской области комплектует 33-й отряд спецназначения «Пересвет» войск национальной гвардии России, участвует в спецоперации.

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