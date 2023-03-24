Брянские контрактники получат по 200 тысяч рублей

Брянские контрактники в этом году получат по 200 тысяч рублей из областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
На заседании Брянской областной думы депутаты поддержали проект закона, внесенный главой региона «О дополнительной мере социальной поддержки гражданам Российской Федерации, поступившим на военную службу по контракту о прохождении военной службы». Согласно документу граждане, заключившие на территории региона контракт о прохождении военной службы и направленные в части до конца 2023 года получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Деньги начислят из областного бюджета.
Мера поддержки касается и брянских росгвардейцев. Управление Росгвардии по Брянской области комплектует 33-й отряд спецназначения «Пересвет» войск национальной гвардии России, участвует в спецоперации.
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть