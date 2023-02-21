Более 64 млн рублей получат брянские молодые семьи

В этом году более 64 млн рублей соцвыплат получат брянские молодые семьи. Об этом рассказали в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики.

В 2022 году 67 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря поддержке государства. Среди них 45 – многодетные. Они получили 56,58 млн рублей социальных выплат. Всего за семь лет квартиры помогли купить 626 молодым семьям в том числе 321 — многодетной.

В текущем году на социальные выплаты молодым семьям Брянской области с направят 64,35 млн рублей.