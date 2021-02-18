За год в Брянской области поймали 367 беглых преступников

Среди них оказался один убийца.

В 2020 году сотрудники уголовного розыска задержали в Брянске 367 беглых преступников.

Как сообщает региональное УМВД, один из них разыскивался за совершение убийства, семеро – за причинение тяжкого вреда здоровью, еще 90 – за разбои, грабежи и кражи.

На брифинге в УМВД начальник УУР полковник полиции Александр Рыженков поблагодарил коллег, которые находятся на передовой в борьбе с преступностью.