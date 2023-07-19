За полгода подрядчик не сделал и половины ремонта в школе №28 Брянска

За полгода подрядчик «Мастерок» не сделал и половины ремонта в школе №28 Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Контракт на ремонт школы №28 в Брянске с компанией «Мастерок» администрация заключила в феврале этого года. За 40 миллионов рублей фирма должна отремонтировать кровлю и третий этаж, страдающий от протечек. На дополнительные работы предусмотрено еще 7 млн рублей. На данный момент везде готовность меньше половины.

«Что мы имеем сегодня. Крыша в школе не сделана, третий этаж не сделан. Сейчас нас меньше всего интересуют допработы на первом и втором этажах. Самое главное у нас — исполнение контракта», — отметил прокурор города Юрий Шестаков

Подрядчик же утверждает, что не может сделать крышу по проекту. Ему пересогласовать пирог кровли для использования других материалов.

«Сейчас вы будете пытаться предлагать любые варианты, чтобы уложиться в сроки и допустить отклонение от сметы. Акцентировать внимание на допработах, не делая основные по контракту — это уловка для ухода от ответственности», — подчеркнул глава брянской администрации Александр Макаров.

На капремонте школы трудятся до 20 человек ежедневно. Александр Макаров призвал подрядчика увеличить их количество.

«Подрядчика мы знаем и с хорошей, и с плохой стороны, но в последнее время он избаловался. Не подумал «Мастерок» и о том, чтобы вести ремонт крыши параллельно с внутренним ремонтом, например, в мае и июне, когда стояла сухая погода», — говорит Александр Макаров.

Основные работы «Мастерок» должен выполнить до 1 августа, а дополнительные — до 15 августа. Александр Макаров даже пообещал, что на линейке 1 сентября школьники вручат цветы подрядчику, если тот успеет. В противном случае в дело вмешается прокуратура.