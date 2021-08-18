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За посредничество во взяточничестве брянец сядет в тюрьму на четыре года

2021, 18 августа 12:10 Общество
За посредничество во взяточничестве брянец сядет в тюрьму на четыре года
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Также его оштрафуют на 1 миллион рублей. 

60-летний житель Брянска в период с ноября 2018 по март 2020 года выступал посредником в даче взятки полицейскому.  

Он получал от желающих купить экзамен по вождению деньги, часть из которых забирал себе за содействие, а основную часть отдавал должностным лицам органов полиции за положительную оценку на экзамене. 

Всего мужчина успел так передать три взятки. Общая сумма составила 160 тысяч рублей. 

Суд приговорил брянца к четырем годам лишения свободы, а также выплате штрафа в размере 1 миллиона рублей. 

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