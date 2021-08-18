За посредничество во взяточничестве брянец сядет в тюрьму на четыре года

Также его оштрафуют на 1 миллион рублей.

60-летний житель Брянска в период с ноября 2018 по март 2020 года выступал посредником в даче взятки полицейскому.

Он получал от желающих купить экзамен по вождению деньги, часть из которых забирал себе за содействие, а основную часть отдавал должностным лицам органов полиции за положительную оценку на экзамене.

Всего мужчина успел так передать три взятки. Общая сумма составила 160 тысяч рублей.

Суд приговорил брянца к четырем годам лишения свободы, а также выплате штрафа в размере 1 миллиона рублей.