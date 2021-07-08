За предновогоднее убийство жительницу Брянска лишат свободы на восемь лет

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

30 декабря 2020 года в доме на улице Харьковской города Брянска пьяная женщина развязала драку со своим знакомым. 39-летний мужчина получил множество ударов в лицо и пять ударов ножом, от ранений он умер на месте.

33-летнюю жительницу Брянска обвинили в убийстве.

Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.