За пять лет 30 скверов и 21 парк благоустроили на Брянщине

За пять лет В Брянской области благоустроили 30 скверов и 21 парк . Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2017 по 2021 год в Брянской области потратили 1 691,73 млн рублей. За это время благоустроено 406 дворов и 183 общественных территорий, в том числе 30 скверов и 21 парк.

В программу вошли 785 многоквартирных домов в 37 муниципальных образованиях. Во дворах и общественных территорий поставили 3,5 тысяч скамеек и 2,9 тысяч светильников. Также там оборудовано 612 спортивных и детских игровых площадок. Кроме того, в регионе сделали 10 фонтанов.