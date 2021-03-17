За сутки четверо брянцев умерли от коронавируса

В регионе выявили еще 81 случай заражения COVID-19.

За минувшие сутки в Брянской области коронавирус выявили у еще 81 человека. Наибольшее число заболевших отмечено в Брянске и Брянском районе.

Как сообщает региональный оперштаб, за сутки выздоровели 88 человек. Четверо брянцев скончались.