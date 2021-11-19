За сутки от коронавируса умерли 13 брянцев

С начала пандемии от коронавируса умерли 2116 брянцев и 116 приезжих из других регионов.

И зацветут сады Как в регионе развивают производство плодово-ягодной продукции? Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти. Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян

За прививкой в МФЦ В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса. По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек. Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 11