За сутки от коронавируса умерли восемь брянцев

Региональный оперштаб обновил статистику на 6 августа.

За минувшие сутки в Брянской области провели 794 исследования на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 232 человек. 153 жителя Брянской области выздоровели. Восемь пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 876 брянцев и 91 приезжего из других регионов.