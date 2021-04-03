Заболевшую собаку брянского МЧС списали со службы

Животному нашли новый дом.

В ГУ МЧС по Брянской области рассказали о судьбе заболевшей служебной собаки.

С 2016 года Джессика, австралийская овчарка черно-белого подпалого окраса, трудилась бок о бок с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части ФПС Главного управления МЧС России по Брянской области.

В этом году у Джессики диагностировали тяжелое заболевание, поэтому, сообщили в брянском МЧС, ей пришлось оставить свою службу.

Пожарные смогли найти для Джессики новую семью.

«К счастью, репутация Джессики, дружелюбный нрав, а также рекомендации от сотрудников МЧС России быстро помогли собаке обрести новый дом. Она познакомилась с новыми хозяевами, которые уже сейчас забрали ее к себе», – рассказали в региональном ГУ МЧС.