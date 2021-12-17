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Заброшенный дом культуры в Мичуринском угрожает безопасности детей

2021, 17 декабря 09:51 Общество
Заброшенный дом культуры в Мичуринском угрожает безопасности детей
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Аварийное здание требует оградить прокуратура.

 

Прокуратура Брянского района выявила нарушения законодательства о защите прав несовершеннолетних в Мичуринском сельском поселении.

Сотрудники надзорного ведомства выявили, что полуразрушенное здание дома культуры находится в аварийном состоянии. При этом строение не огорожено. И может стать опасной площадкой для игр детей и подростков.

Прокуратура района потребовала главу администрации поселения устранить нарушение.

 

 

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