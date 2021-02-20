Зам брянского губернатора встретился с родителями детей, страдающих диабетом

В областном правительстве обсудили вопрос обеспечения детей с диабетом лекарствами.

Зам губернатора Брянской области Владимир Оборотов и замдиректора регионального департамента здравоохранения Лариса Борщевская встретились с родителями детей, страдающих диабетом, и обсудили их обеспечение лекарствами.

В регионе семьи с детьми, страдающими диабетом, получают необходимые лекарства без сбоев. Лекарства и расходные материалы для них выписывают эндокринологи, а на основании их данных все, что нужно, поставляется в аптеки для выдачи пациентам. Рецепты выписывают сразу на три месяца, можно это делать дистанционно, не посещая поликлинику.

Должность детского эндокринолога в Брянском районе пока остается вакантной, но специалиста обещают в ближайшее время найти.

На закупку лекарств в прошлом году по решению губернатора Александра Богомаза выделили 300 млн рублей дополнительно. Дефицита препаратов в регионе нет, все необходимые реревы сформированы.

Сейчас препараты закупаются по действующему веществу. Для закупки инсулина по торговому наименованию нужны изменения в закон, которые может инициировать областная Дума. Выступить с заявлением об этом перед коллегами предложили присутствовавшему на встрече депутату Облдумы Константину Павлову.