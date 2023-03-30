Замгубернатора проверил ход стройки моста в Брянске

Заместитель брянского губернатора Николай Симоненко проверил ход строительства Славянского моста в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске продолжается строительство Славянского моста. Из-за паводка строители сосредоточились на работах в верхней части моста. Они занимаются устройством защитного слоя, бетонной стяжки по арматурной сетке и оклеечной гидроизоляции.

Замгубернатора Николай Симоненко и первый заместитель главы горадминистрации Станислав Кошарный посетили стройку. Они напомнили подрядчикам о нарушении срока и штрафах за каждый день просрочки с 1 апреля.