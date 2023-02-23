Замминистра МВД России поучаствовал в митинге в Брянске

Замминистра МВД России поучаствовал в торжественном митинге в областном центре. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.

В День защитника Отечества в Брянске прошли памятные мероприятия. Утром на площади Партизан состоялся торжественный митинг. В нем принял участие губернатор региона Александр Богомаз, статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, сенатор Российской Федерации Галина Солодун, депутат Государственной Думы Николай Щеглов, а также местные чиновники и силовики.

Они возложили к Вечному Огню венки и цветы, и почтили память погибших минутой молчания.

Кроме того, памятные мероприятия в честь Дня защитника прошли у воинского захоронения на Центральном кладбище в Советском районе и на Курган Бессмертия около стелы Воинской славы и почтили.