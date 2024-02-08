Заслуженные учёные Брянщины представили свои достижения на выставке в честь Дня российской науки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
В честь Дня российской науки в Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Ф.И.Тютчева открылась выставка «Научная элита Брянщины. Заслуженные учёные Брянской области — лауреаты 2023 года». Представители отрасли представили там свои труды, изобретения, учебные и методические пособия.
В презентации участвовала председатель комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева.
«Брянские ученые совершили немало значимых открытий в разных отраслях знаний. Научный комплекс региона продолжает держать высокий уровень и наращивать потенциал. Радует, что все громче заявляет о себе и молодое поколение исследователей», – подчеркнула Людмила Журавлева.
В прошлом году почётное звание «Заслуженный ученый Брянской области» получили директор Учебно-научного института транспорта «Брянский государственный технический университет» Дмитрий Антипин, профессор кафедры отечественной истории Брянского университета имени академика Петровского Александр Дубровский и профессор Института лесного комплекса, ландшафтной архитектуры, транспорта и экологии Анатолий Заикин.
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