Заслуженный учитель России ушла из жизни в Брянске

Заслуженный учитель России Антонина Курасова ушла из жизни в Брянске. Об этом сообщил в пресс-службе регионального правительства.

Ушла из жизни заслуженный учитель России, основатель и первый директор Брянского городского лицея № 1 имени А. С. Пушкина, почётный гражданин города Брянска и Брянской области Антонина Семеновна Курасова. Ей было 83 года.

Антонина Семеновна Курасова родилась 1 февраля 1941 года в cеле Тюнино Рогнединского района. Она окончила Новозыбковский педагогический техникум по специальности «учитель русского языка и литературы». Антонина Семеновна работала в отделе культуры Брянского района, заведовала библиотекой и Домом пионеров, преподавала в школах.

В 1990 году Антонина Курасова основала первый в Брянской области лицей. Учебное заведение для одаренных детей она возглавляла более 20 лет. Под её руководством в 2006 году лицей стал лучшим учебным заведением России. Даже на пенсии заслуженный педагог была наставником для лицеистов и коллег.