Заслуженным врачам Брянской области выплатят 30 тысяч рублей

В регионе учредили новое почетное звание для медиков.

Депутаты Брянской облдумы учредили новое почетное звание – «Заслуженный врач Брянской области». Таким образом в регионе будут отмечать особые личные заслуги практикующих врачей.

Звание будут присваивать специалистам с медицинским стажем не менее 15 лет с начала практической лечебной и диагностической деятельности в учреждениях здравоохранения региона.

Ежегодно звание будут присваивать троим медикам. Вместе с наградой им будут вручать удостоверение и выплачивать 30 тысяч рублей.