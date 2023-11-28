Жительница Брянска получила условный срок за махинации с выплатами
55-летняя жительница Брянска получила условный срок за махинации с выплатами на 370 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Суд в Стародубском районе рассмотрел уголовное дело о мошенничество при получении выплат. Приговор выслушала 55-летняя жительницы Брянска.
Женщина была зарегистрирована в селе Логоватое Стародубского района. Она оформила ежемесячную доплату и досрочную пенсию в связи с проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Однако женщина фактически жила в Брянска. Незаконно она получила более 370 тысяч рублей.
Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.
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