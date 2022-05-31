Завершено расследование дела экс-депутата Клинцовского горсовета

Игоря Шитого обвиняют в 18 эпизодах мошенничества на более чем 38 миллионов рублей.

Завершено расследование уголовного дела 52-летнего бывшего депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов Игоря Шитого.

Его обвиняют в совершении 18 преступлений, связанных с мошенничеством в особо крупном размере.

Следователи установили, что в течение 2009 года Шитый, будучи депутатом, в составе организованной преступной группы с местным предпринимателем и еще одним жителем Брянской области ввел в заблуждение 18 брянцев, имевших право на получение единовременной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Народный избранник оформил от их имени фиктивные документы на 26 принадлежавших им объектов недвижимости, представил их в Администрацию Брянской области и получил компенсацию. Размер причиненного федеральному бюджету ущерба превысил 38 миллионов рублей.

Долгое время Шитый находился в международном розыске. Правоохранителям удалось установить его местонахождение и предъявить обвинение. Его подельник до сих пор скрывается от следствия – он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело бывшего клинцовского депутата направили в суд.