«Зелёный май в Брянске: как «Новые люди» создают цветущие дворы»

В Брянске прошла одна из самых душевных экологических акций этой весны – массовая высадка сирени в городских дворах. Организатором выступила партия «Новые люди», но главными героями стали обычные жители, которые с радостью поддержали инициативу.

Работы хватило всем: мужчины помогали с тяжёлыми саженцами, женщины формировали лунки, а дети с азартом бегали с лейками. Особенно трогательно было наблюдать, как пожилые жители, вспоминая военные годы, рассказывали молодым, почему сирень называют «цветами Победы».

Высадка прошла на улицах Гомельская, 34 и 40, Новозыбковская, 14б и Московский проспект, 81/1 – там, где раньше не хватало зелени.

«Важно, что это не абстрактное озеленение где-то в парке, а конкретная помощь нашим дворам, – отмечает местный житель. – Теперь есть стимул чаще выходить во двор, следить за чистотой».

Организаторы обещают продолжить акцию осенью, расширив географию посадок. А пока брянцы с нетерпением ждут следующей весны, чтобы увидеть первые результаты своей работы.

Фото партии Новые люди