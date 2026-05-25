2026, 25 мая 14:38

Жар-птица из цветов встречает автомобилистов на въезде в Брянск. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На въезде по Карачевскому шоссе в город Брянск, на кольцевой развязке появилась Жар-птица. Её создали флористы «Зелёного хозяйства» городского дорожного управления. В хвост птицы специалисты высадили сотни колеусов, петуний, бархатцев и бегоний.

Преображаются и другие районы Брянска. Сотрудники «Зелёного хозяйства» отцветшие тюльпаны заменяют на летние цветы. В ближайший месяц около 150 тысяч цветов различных сортов украсят городские клумбы, разворотные кольца, парки, скверы и другие места отдыха горожан.