Улицу Мичурина отремонтируют около школы №25 в Брянске

2026, 22 мая 10:48

Улицу Мичурина отремонтируют около школы №25 в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Мичурина в Володарском районе Брянска. Подрядчик обновит 625 метров дороги от улицы 2-я Мичурина до улицы Абашева. На этом участке расположена школа № 25.

Специалисты разберут покрытие и основание проезжей части. Из песка и щебня сделают первый слой дороги, затем уложат новое двухслойное покрытие из прочной асфальтобетонной смеси.

Кроме того, рабочие сделают водоотвод и отремонтируют наружные инженерные сети. Подрядчик построит тротуары и искусственную неровность, установит фонари со светодиодными светильниками. На улице Мичурина в завершении ремонта появится новые светофоры и дорожные знаки. также рабочие нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.