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Общество

Жасмин и сирень высадили в центре Брянска

2026, 22 июня 17:22
Жасмин и сирень высадили в центре Брянска
Источник фото

Жасмин и сирень высадили в центре Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшую пятницу в Совестном районе Брянск апрошла экологическая акция. Её приурочили к 75-летию района. Предствители администрации во главе с руководителем Денисом Семёновым в зелёной зоне напротив торгового комплекса «Дубрава» высадили 15 кустов садового жасмина – чубушника, а также пять кустов сирени венгерской. 

«Любое посаженное дерево или куст — шаг к тому, чтобы Брянск оставался зелёным, уютным, комфортным и современным городом. Это не последняя акция по озеленению. Каждую пятницу будем стараться высаживать растительность», — рассказал глава районной администрации Денис Семёнов.

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