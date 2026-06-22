Жасмин и сирень высадили в центре Брянска

2026, 22 июня 17:22

Жасмин и сирень высадили в центре Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшую пятницу в Совестном районе Брянск апрошла экологическая акция. Её приурочили к 75-летию района. Предствители администрации во главе с руководителем Денисом Семёновым в зелёной зоне напротив торгового комплекса «Дубрава» высадили 15 кустов садового жасмина – чубушника, а также пять кустов сирени венгерской.

«Любое посаженное дерево или куст — шаг к тому, чтобы Брянск оставался зелёным, уютным, комфортным и современным городом. Это не последняя акция по озеленению. Каждую пятницу будем стараться высаживать растительность», — рассказал глава районной администрации Денис Семёнов.