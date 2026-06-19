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Образование

Брянский педагог победили в конкурсе «Учитель сельской школы России»

2026, 19 июня 18:06
Брянский педагог победили в конкурсе «Учитель сельской школы России»
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Педагог из Выгоничского района победили в конкурсе «Учитель сельской школы России». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

15 июня в Москве на площадке Общественной палаты РФ прошёл XIX отчетно-перевыборный съезд Всероссийского педагогического собрания. Участие в нём приняли представители Минпросвещения России, Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты РФ, а также руководители и педагоги образовательных организаций из 47 регионов. В числе последних – учитель русского языка и литературы Кокинской школы Выгоничского района Татьяна Геращенко.

В рамках съезда прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса инновационных педагогических проектов «Учитель сельской школы России». Татьяна Геращенко представила работу в номинации «Лучшие воспитательные практики». Проект брянского педагога одержал победу.

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