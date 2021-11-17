Железнодорожный вокзал Брянск-Орловский полностью продезинфицировали

Для обработки использовали высокоэффективные средства, рекомендованные Роспотребнадзором.

15 ноября железнодорожники совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области провели комплексную дезинфекцию внутренних помещений вокзала Брянск-Орловский.

Для обработки использовали высокоэффективные дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Дезинфекцию провели во всех помещениях вокзала: в залах ожидания, санитарных комнатах, переходных тоннелях, на входных группах и лестничных маршах. Суммарная площадь обработанных помещений составила 9,6 тысячи квадратных метров.

Санитарную обработку вокзала с использованием моющих и дезинфицирующих средств железнодорожники проводят ежедневно. На вокзале установлены санитайзеры с антисептиками для дезинфекции рук.