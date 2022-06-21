В центре Брянска продезинфицировали остановки

«Чуть людей не смыли», – пожаловались горожане.

Утром 20 июня в Советском районе вымыли и продезинфицировали остановки общественного транспорта.

Обработку произвели с помощью вакуумной машины. Однако не всем брянцам наведение чистоты пришлось по душе. «Чуть людей не смыли с остановки», – жалуются в соцсетях горожане.

Вероятно, порядок в центре Брянска наводят перед Международным фестивалем «Славянское единство», который пройдет 24-25 июня. Торжества развернутся у кафедрального собора, на площади Партизан, Театральной и Славянской площадях. Спортивные мероприятия пройдут на стадионе «Спартак» в Фокинском районе.

На время проведения фестиваля в Брянске ограничат движение и парковку транспорта.