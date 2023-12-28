Пассажиров на вокзале в Брянске встречает и провожает оркестр

Пассажиров на вокзале в Брянске встречает и провожает духовой оркестр. Об этом рассказали в городской администрации.

В предновогодние дни на вокзале Брянск-Орловский звучит духовая музыка. Бесплатные концерты для пассажиров называли «Музыка на вокзалах». Инициатором выступило управление культуры городской администрации. Идею поддержали в Брянском отделении Московской железной дороги.

«Уже с ноября мы в праздничные дни радуем пассажиров железной дороги. Вот и перед Новым годом выступление городского духового оркестра можно услышать в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский», — рассказала заместитель директора Брянского городского концертного объединения Ольга Сурова.

Новогодние песни и мелодии из кинофильмов прозвучат с полудня до часа дня 28 и 29 декабря (0+).