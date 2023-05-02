«Поезд Победы» прибыл в Брянск

На вокзал в Брянске на три дня прибыл «Поезд Победы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Единственный в мире поезд-музей сделал остановку в Брянске. Каждый вагон «Поезда Победы» – уникальная тематическая площадка о военных годах. Многофигурные композиции в скульптуре с мультимедийным сопровождением рассказывают о событиях и людях этого периода.

Посетить «Поезда Победы» на станции «Брянск-Орловский» можно 2, 3 и 4 мая по бесплатному электронному пригласительному. Получить его можно на сайте проекта.

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