Жильцам повреждённой многоэтажке в Брянске начали перечислять деньги

Жильцам повреждённой многоэтажке в Брянске администрация начала перечислять деньги.
Глава городской администрации Александр Макаров подписал постановление об оказании единовременной материальной помощи жильцам дома №2 по ул. 11 лет Октября. Напомним, в начале июня там прогремел взрыв.
На помощь жителям из резервного фонда города Брянска выделили 870 тысяч рублей. 32 человека получат по 10 тысяч рублей. Ещё семь – дополнительно по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество первой необходимости. Семье из двух человек также выплатят по 100 тысяч каждому. Они полностью лишились имущества.
Деньги начали перечислять на расчётные счета пострадавших. Зачисление клиентам Сбербанка произойдёт до конца понедельника, а других банков — в течение 1-2 дней, уточнили в горадминистрации.
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