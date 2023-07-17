Жильцы разрушенной многоэтажки в Брянске переедут в центр соцобслуживания

Жильцы разрушенной многоэтажки в Брянске переедут из гостиницы в центр соцобслуживания после снятия режима ЧС. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске снимут режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в доме № 2 по улице 11 лет Октября. Его вводили, чтобы законно выплатить компенсации жильцам и финансировать их проживание.

Когда режим снимут, то жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернутся домой. Там подключат газ, свет и воду. Семьям, чьи квартиры ждут ремонта, также придётся покинуть гостиницу или оплачивать её самостоятельно.

«Мы предвидели эту ситуацию и разработали план помощи, Вы можете переселиться из гостиницы в Володарский центр социального обслуживания»,— рассказал пострадавшим вице-мэр Сергей Антошин.

Расходы по проживанию в центре возьмут на себя спонсоры.