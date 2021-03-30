Житель Брянска извинился за призывы сжечь евангелистов из-за COVID-19

По словам брянца, он «усвоил жизненный урок».

Житель Брянска Владимир Владимиров, год назад призвавший сжечь прихожан Церкви христиан веры евангельской «Пробуждение», публично покаялся.

На своей странице в соцсети он опубликовал пост с извинениями, в котором поясняет мотивы своего поступка.

«Как и многие жители нашей страны я боялся неизвестной, смертельно опасной болезни, боялся заболеть сам, боялся, что заболеют мои близкие. Этот страх вынудил меня совершить страшную ошибку, сделать то, чего я ранее никогда не совершал. В паблике «Подслушано Брянск» социальной сети во «ВКонтакте» 6 апреля 2020 года… я написал применительно к прихожанам Церкви христиан веры евангельской «Пробуждение» высказывание, содержащее призыв к сожжению представителей данной организации», – написал брянец.

Он заявил о том, что «всегда с уважением относился ко всем религиям и религиозным конфессиям» и ему стыдно за содеянное.

«Обещаю, впредь это больше никогда не повторится и прошу прощения у всех, кому я своим неосторожным словом причинил обиду и оскорбление. Я полностью усвоил данный жизненный урок», – заключил Владимир Владимиров.

Напомним, на написание экстремистских сообщений в соцсети брянца толкнула информация о том, что из-за границы в Брянск прибыли двое представителей церкви, после чего среди прихожан возникла эпидемия коронавируса.

Сейчас покаянное обращение – единственная запись на странице Владимира Владимирова. Очевидно, таким образом он пытается избежать уголовного наказания.