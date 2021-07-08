Житель Брянска за незаконный комментарий получил год ограничений в Интернете

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее, 26 ноября 2020 года 19-летний житель города Брянска в одной из соцсетей написал комментарий, в котором присутствует призыв к совершению преступления, а также религиозная ненависть и вражда.

На парня возбудили уголовное дело, которое позже направили в суд.

Советский районный суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы условно, также ему запрещается заниматься деятельностью, связанной с информационно-коммуникационными сетями и Интернетом, сроком на год.