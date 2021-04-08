Житель брянского села получил три года условно за 300 граммов марихуаны

Наркотики житель Навлинского района хранил в сарае.

В Навле вынесли приговор по уголовному делу жителя села Бяково.

Как сообщает региональная прокуратура, в сентябре 2020 года мужчина собрал в лесу дикорастущую коноплю для личного употребления. Наркотики он хранил в свое сарае, пока в дом не нагрянули полицейские. Они изъяли у жителя Бяково более 300 граммов марихуаны.

Суд приговорил его к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком.