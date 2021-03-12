Житель брянского села расстреливал собак гвоздями

Очевидцы вызвали полицию.

33-летний житель села Гобики Рогнединского района придумал свой способ борьбы с бездомными собаками. Из металлических трубок он соорудил пистолет, а в качестве патронов использовал строительные гвозди, сообщает региональное УМВД.

С самодельным оружием он выходил на улицу и стрелял в животных. В ходе очередной такой расправы над собаками односельчане стрелка позвонили в местный отдел полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска обнаружили пистолет в гараже ранее судимого 33-летнего мужчины и изъяли его.

Житель Гобиков предстанет перед судом по обвинениям в незаконном изготовлении оружия и незаконном его хранении.