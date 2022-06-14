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Брянский депутат Валуев предложил пересчитать бездомных животных

2022, 14 июня 12:02 Политика
Брянский депутат Валуев предложил пересчитать бездомных животных
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«Никаких собак без владельцев на улицах быть не должно от слова совсем», – заявил он.

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев сообщил об итогах заседания рабочей группы по безнадзорным животным.

В проекте поправок, в частности, право региональных властей на запрет самовыгула домашних животных и поручение о выделении федерального финансирования на строительство приютов при условии их типового вида.

«Я предложил внести обязанность точного просчета всех безнадзорных животных субъектами, чтобы точно понимать порядок цифр. Также предложил увеличить ответственность работников системы ОСВВ, если чипированные собаки проявили агрессию по отношению к человеку, ведь случаи их нападений известны. Буду добиваться признания БС в охотугодьях охотничьим ресурсом, чтобы хоть таким образом регулировать их численность. Ну и отмечу свою позицию, озвученную ранее. Никаких собак без владельцев на улицах быть не должно от слова совсем», – заявил Валуев.

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