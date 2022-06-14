Брянский депутат Валуев предложил пересчитать бездомных животных

«Никаких собак без владельцев на улицах быть не должно от слова совсем», – заявил он.
Брянский депутат Госдумы Николай Валуев сообщил об итогах заседания рабочей группы по безнадзорным животным.
В проекте поправок, в частности, право региональных властей на запрет самовыгула домашних животных и поручение о выделении федерального финансирования на строительство приютов при условии их типового вида.
«Я предложил внести обязанность точного просчета всех безнадзорных животных субъектами, чтобы точно понимать порядок цифр. Также предложил увеличить ответственность работников системы ОСВВ, если чипированные собаки проявили агрессию по отношению к человеку, ведь случаи их нападений известны. Буду добиваться признания БС в охотугодьях охотничьим ресурсом, чтобы хоть таким образом регулировать их численность. Ну и отмечу свою позицию, озвученную ранее. Никаких собак без владельцев на улицах быть не должно от слова совсем», – заявил Валуев.
09.06.2022 11:34
Железнодорожники проведут рейды и занятия с учащимися автошкол в Международный день привлечения внимания к переездам
Сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Смоленской области Московской железной дороги на 35 переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд». В ходе акции специалисты МЖД раздадут памятки участникам движения. Кроме того, во время рейдов будут выявляться нарушители. Железнодорожники также посетят автомобильные предприятия
08.06.2022 17:20
Около 40 остановочных пунктов в Смоленской области оборудовали новыми погодными модулями к летнему сезону
В Смоленской области железнодорожники подготовили объекты пассажирской инфраструктуры на 176 станциях и остановочных пунктах к летнему сезону. Около 40 остановочных пунктов оборудовали новыми погодными модулями для защиты пассажиров от осадков. Внутри погодного модуля размещены скамейки. Светопрозрачные перегородки модуля позволят контролировать прибытие поезда и своевременно пройти на посадку. Кроме того, на платформах установлены новые лавочки и
08.06.2022 17:19
МСЭ – в привычном формате
1 июля заканчивается временный порядок установления инвалидности. Еще недавно мы сообщали о том, что временный порядок установления (или подтверждения) инвалидности в России в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции был продлен до 1 июля 2022 года включительно. То есть гражданам с инвалидностью, у которых срок очередного освидетельствования выпадает на период с 1 марта до 1
08.06.2022 17:18
Перевозки контейнеров на МЖД выросли на 10,5% в январе — мае
В январе – мае 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 490 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 293,4 тыс. ДФЭ (+15,7%), в импортном –68 тыс. ДФЭ (+5%). Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-мае
08.06.2022 17:17
Инвестиции в село
Как в регионе развивают АПК? В разных уголках Смоленщины продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе и в сфере сельского хозяйства. На территории Гагаринского, Глинковского и Вяземского районов размещаются производственные площадки компании «Продинвест» — крупного инвестора, который на протяжении последних лет воплощает на Смоленщине в жизнь проекты, нацеленные на увеличение поголовья КРС и производства молока.
08.06.2022 17:16
Медпомощь для детей и взрослых
В микрорайоне Королёвка областного центра продолжается строительство поликлиники. На данный момент готовность объекта составляет около 10 %. Возведение медучреждения находится под личным контролем губернатора Алексея Островского, который побывал на стройплощадке и ознакомился с ходом работ. «Проект для нас крайне важный с точки зрения своей социальной значимости и ожиданий смолян. Из-за значительной территориальной удалённости учреждений здравоохранения