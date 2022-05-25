Брянский депутат Валуев выступил против зоозащитников

В пример он привел американский штат Техас.

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев в очередной раз резко высказался о бродячих животных в населенных пунктах и зоозащитниках.

В пример он привел город Даллас в американском штате Техас, где в начале мая на двухлетнего ребенка напал койот. Животное утащило ребенка с крыльца. Жертва выжила, но оказалась в реанимации.

История, опубликованная на сайте московского охотничьего клуба, привлекла внимание брянского депутата.

«Койот размером со среднюю собаку. Повадки, стайность, проживание рядом с человеком и даже внутри городов. Там тоже есть «зоозащитники». Как они думают, животных от людей. У нас точно так же, причем эти специфические сообщества людей общаются между собой, что, в общем-то, свойственно человеку. Проблема в том, что доходит до абсурда, где сам по себе человек объявляется изначально исчадием ада, от которого планету Земля желательно избавить, а следовательно, и думать о его защите (человека от животных) вроде бы и не комильфо. Вот и выходит некое сафари на детей и взрослых на улицах городов и не только, где бродячим стаям законом обеспечена защита и даже лечение. Даже если сожрут кого, то максимум подержат в клетке – и на свободу. Ничего не напоминает? Мы уже соответствуем этим «высоким» международным стандартам. Значит, у кого-то будет вновь славная охота (по Киплингу)», – заявил Валуев.

Ранее экс-чемпион мира по боксу и заядлый охотник выступил за безвозвратный отлов бездомных собак в России.