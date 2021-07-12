Житель Клинцовского района за хранение пороха лишится свободы на два года

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Ранее, в июне 2020 года, мужчина незаконно купил более 300 грамм пороха. Спрятал покупку он дома, три банки стояли в неприметном месте.

Жителя Клинцовского района обвинили в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

За преступление суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Также осужденному придется выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.