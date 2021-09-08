Житель Мглина пожаловался на «Почту России» в прокуратуру
Мужчина не получил почтовое извещение.
Житель Мглина обратился в прокуратуру с жалобой на работников отделения почтовой связи Мглин Унечского почтамта УФПС Брянской области АО «Почта России».
Он рассказал, что написал письменное обращение на имя начальника отделения по вопросу недоставления ему почтового извещения, однако в нарушение закона получил лишь устный ответ.
Заявление на почте приняли и зарегистрировали только после вмешательства прокуратуры. Начальнику отделения выдали представление об устранении нарушений.
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