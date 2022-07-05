Житель Новозыбкова пожаловался на «древнеисторические аппараты УЗИ»

«Нас отправляют в Брянск или Москву, или Гомель, для того чтобы мы прошли повторно обследование», – рассказал он.

Житель Новозыбкова пожаловался на скудное оснащение медицинских учреждений.

«У нас в городе Новозыбкове до сих пор стоят древнеисторические аппараты УЗИ и т. д., и в итоге нас, новозыбчан, отправляют в Брянск или Москву, или Гомель, для того чтобы мы прошли повторно обследование (а это стоит денег, с нашими зарплатами в 12 000 рублей), так как наша аппаратура не работает, либо по бумагам есть, а в итоге ее никогда не было», – рассказал пациент в соцсетях.

По его словам, «обидно за свой народ, который горбатится, старается, а в итоге только получает лапшу на уши и только одни обещания».

В ветке обсуждения отметился региональный департамент здравоохранения, ответивший на жалобу о не замеченном медиками переломе, однако вопрос об аппаратах УЗИ так и остался без ответа.

Автор жалобы намерен добиться официальных объяснений.