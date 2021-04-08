Житель Севска получил 3,5 года за избиение полицейского

Пьяный мужчина устроил гонки и драку с правоохранителем.

Вступил в силу приговор по уголовному делу ранее судимого 32-летнего жителя Севска. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в октябре 2020 года пьяный мужчина, к которому подошел полицейский, ударил стража порядка в грудь, а затем попытался сбежать.

Полицейский догнал нарушителя, между ними завязалась драка. В результате, сообщает прокуратура, сотруднику полиции была причинена физическая боль.

Суд с приговорил дебошира к трем с половиной годам колонии общего режима. Однако житель Севска посчитал приговор слишком строгим и обжаловал его, ссылаясь на отсутствие состава преступления.

Апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила приговор без изменения.