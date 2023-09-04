«Зебра» появилась в Севске после вмешательства прокуратуры

Пешеходный переход оборудовали в Севске по требованию прокуратуры после жалобы жителей.

В надзорное ведомство обратилась жительница Севского района. Она сообщила, что на участке региональной дороги «Комаричи»-«Севск», проходящей по улице Виноградова в городе Севска нет пешеходных переходов. При этом рядом расположены школы и детям негде безопасно перейти проезжую часть.

Прокурор внес начальнику Управления автомобильных дорог Брянской области» представление. После этого на указанном участке автодороги оборудовали пешеходный переход.