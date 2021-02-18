Житель Унечи, закопавший труп отчима в колодце, получил 8,5 года

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Унечский районный суд вынес приговор по делу об убийстве. На скамье подсудимый оказался житель райцентра.

Как сообщили в суде, 26 августа прошлого года пьяный мужчина поссорился с отчимом и один раз ударил его ножом в грудь. Тот погиб на месте из-за сильного кровотечения.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца вынес труп из дома и закопал его в колодце во дворе.

Суд приговорил жителя Унечи к 8 с половиной годам исправительной колонии строгого режима.