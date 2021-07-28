Жители Брянска отказываются покидать ветхое жилье

Горожан не устраивает выкупная стоимость квартир.

Жители Брянска с неохотой покидают ветхие дома, подлежащие расселению.

Как сообщил председатель комитета ЖКХ городской администрации Владимир Тюканько, сейчас реализуются программные мероприятия по этапам 2020-2021 года, которые завершатся к концу 2022 года.

В рамках первого этапа чиновники планируют переселить 208 человек из 100 жилых помещений в аварийных домах. 18 собственников уже получили денежную компенсацию.

Вместе с тем, отметил Тюканько, не всех устраивает выкупная стоимость, в связи с чем в судах рассматривается 13 исковых заявлений: 10 по аварийному жилому дому по улице 3-го Июля, 1а, и три иска – по проспекту Станке Димитрова, 78.

Также стартовало расселение аварийных домов по улицам Димитрова, 70а, Локомотивной, 2а, и Паровозной, 2. Собственникам вручили соглашения об изъятии, на подписание которых отводится три месяца.

В отношении аварийных домов по улицам Фокина, 145, Локомотивной, 1, и Пушкина, 31, проводится процедура оценки для определения выкупной стоимости.

Жильцам, проживающим в аварийных неприватизированных квартирах, предоставляю муниципальные квартиры в домах, пригодных для проживания. На сегодняшний день лишь восемь таких квартир расселено.

В рамках второго этапа чиновники рассчитывают переселить 83 человека из 34 жилых помещений.

За 2019-2025 годы в Брянске в общей сложности планируют расселить 44 аварийных дома, где проживает 1468 человек. Общий объем финансирования составит 540,1 миллиона рублей.

В июне этого года женщину, не желавшую покидать аварийный барак по проспекту Московскому, перед сносом вывели судебные приставы в сопровождении полицейских. От новой квартиры женщина категорически отказалась.