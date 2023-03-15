Жители дома в Брянске собираются жаловаться Президенту на затопленный подвал

Жители дома в микрорайоне Московском областного центра собираются жаловаться в администрацию президента на затопленный подвал. Об этом рассказали в паблике «Деснянская волна».

Жители многоэтажки № 42/3 в микрорайоне Московском города Брянска заселяясь пять лет назад в новый дом и не догадывались о наличии незапроектированного «бассейна». Подвал дома оказался залит водой по колено взрослого человека.

Люди выяснили, что вода попадает через подвал соседней секции, которую не достроили и не перекрыли крышей. Жильцы и управляющая компания строят баррикады на пути водных потоков и пытаются откачивать воду. Но победить стихию не удаётся. Снег и лёд, который за зиму образовался на 16-ти этажах недостроенного здания, начал активно таять. Вода очень быстро прибывает.

О проблеме также знают и чиновники. Но помогать людям не спешат. Жильцы готовы отправить свои жалобы в администрацию президента, отметил автор публикации.